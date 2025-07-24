Курорт у Алжирі сколихнув скандал через плавки: в чому річ

Алжирський пляж / © Associated Press

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Мальовниче прибережне містечко Четайбі в Алжирі, відоме своїми захопливими пейзажами Середземного моря, несподівано опинилося в центрі культурного протистояння — через вибір чоловічого пляжного вбрання.

Про це пише Independent.

Це місто з населенням близько 8 000 осіб уже давно приваблює туристів завдяки прозорим водам, скелястим узбережжям і зеленим пагорбам. Щороку в літній сезон сюди з’їжджаються тисячі відпочивальників, і саме туризм є головною рушійною силою місцевої економіки. Це сприяло формуванню відкритої та гостинної атмосфери.

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«Настрій тут теплий, гостинний, барвистий і жвавий — жодної ворожості до відпочивальників, ані в словах, ані в поглядах. Люди тут мають традицію гостинності», — поділився місцевий житель Салах Едін Бей.

Втім, на початку липня ситуація різко змінилася — несподіване рішення мера Четайбі викликало подив як серед туристів, так і в місцевого бізнесу. Згідно з указом міського голови, було заборонено носіння бермудів на пляжі. Такий одяг визнали «непристойним» на тлі довших і вільніших шортів, які більше відповідають традиційному уявленню про скромність.

«Таке літнє вбрання обурює населення, воно суперечить моральним цінностям нашого суспільства та почуттю пристойності. Люди більше не можуть терпіти, коли іноземці розгулюють вулицями в непристойному одязі«, — йдеться в заяві мера Лаячі Аллау.

Розпорядження одразу ж викликало хвилю критики, зокрема з боку посадовців обласного центру Аннаби, які звернулися до мера з вимогою скасувати заборону.

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Через два дні мер відкликав указ. У публікації на Facebook Лаячі Аллау запевнив, що його рішення не було спричинене тиском з боку ісламістів, а лише прагненням забезпечити «мир і спокій» як для місцевих мешканців, так і для гостей.

Суперечності в алжирському суспільстві

Попри швидке вирішення, цей інцидент знову підняв на поверхню глибші суперечності в алжирському суспільстві, пов’язані з релігією, ідентичністю та правом на публічний простір — у країні, де досі відлунює пам’ять про громадянську війну 1990-х, що забрала, за оцінками, близько 200 тис. життів. Її причиною стало скасування армією виборів 1991 року, перемогу на яких здобувала ісламістська партія.

Хоча так зване «чорне десятиліття» давно завершилося, напруга між політичним ісламом і підтримуваною військовими секулярною державою досі зберігається.

«Хоча ісламісти програли війну в 1990-х, вони не відмовилися від своєї нав’язливої та втручальної ідеологічної програми, яка поступово укорінилася в суспільстві», — зазначив соціолог Редуан Буджемаа.

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Для декого суперечки щодо пляжного одягу нагадують часи, коли ісламістські органи місцевого самоврядування намагалися трансформувати публічне життя відповідно до релігійних норм.

Серед багатьох мешканців Алжиру, особливо в соціально вразливих регіонах, політичний іслам зберігає популярність — не стільки через радикальні переконання, скільки як форма протесту проти корупції, соціальної нерівності та недовіри до влади. Попри слабкі результати на виборах, ісламістські партії активно впливають на повсякденне життя, заповнюючи вакуум у сфері моралі та соціальної підтримки.

До слова, британські туристки розповіли про темний бік «райського» курорту на Балі. Замість мальовничих краєвидів вони побачили бруд, переповнені вулиці, занедбані будівлі та жорстоке поводження з тваринами.