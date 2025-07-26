Китай уникає прямої військової підтримки Росії: експертка назвала причину

Сі Цзіньпін та Путін / © Associated Press

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Китай не вдається до прямої військово-технічної підтримки Росії, оскільки не хоче втрачати можливість торгівлі з Європейським Союзом.

Про це в етері Еспресо заявила експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня Центру «Нова Європа» Наталія Бутирська.

«В ЄС чудово усвідомлюють, що за Росією стоїть Китай. Що більше, у розмовах про те, що Китай має вплинути на Росію, говориться й про КНДР. Зокрема, що КНДР потрібно зупинити від посилення співпраці з РФ», — пояснила вона.

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«Вочевидь, мова йде про те, що в ЄС усвідомлюють вплив Китаю на Північну Корею», — додала експертка.

Бутирська наголосила, що Європейський Союз залишається ключовим економічним партнером для Китаю. У певному сенсі Пекін залежить від цієї торгівлі.

«У ЄС дійсно невеликий набір методів, щоб зупинити Китай. Втім, Китай намагається зберегти гарне обличчя протягом цієї війни й не переходити до прямої військової допомоги Росії. Причиною цьому є те, що Пекін поки що дуже націлений на торгівлю з ЄС», — зазначила Бутирська.

За її словами, торговельний баланс між ЄС та Китаєм перевищує 700 мільярдів євро.

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«Для Китаю Європейський Союз — це торговельний партнер номер один. На тлі тиску США та протистояння з Трампом очевидно, що Китай не може дозволити собі втрачати такі великі ринки», — заявила експертка.

«Відповідно, Пекін намагається вести діалог і проводить стриману політику в підтримці Росії. Однак ця підтримка є достатньою для того, щоб Росія продовжувала війну на виснаження. І, на жаль, також Пекін стоїть за співпрацею РФ та КНДР», — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що Китай передає Росії передові технології для вбивчих дронів.

Ми раніше інформували, що Китай продає Росії двигуни для ударних безпілотників, як холодильники.

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