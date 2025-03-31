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Лісові пожежі у Кореї влаштував чоловік, який проводив обряд поминання предків
Вогонь, підсилений потужним вітром і сухою погодою, спустошив цілі квартали.
У Південній Кореї через масштабні лісові пожежі загинули щонайменше 30 людей. Також поранення отримали 40 осіб. Під час гасіння пожежі розбився гелікоптер однієї з екстрених служб.
Про це передає агентство Yonhap.
Близько 48 тисяч гектарів лісів, що еквівалентно приблизно 80% площі Сеула, вигоріло в результаті наймасштабнішої лісової пожежі в Південній Кореї.
Тим часом правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до масштабних лісових пожеж.
Чоловіка підозрюють у тому, що він спричинив пожежу вранці, 22 березня, виконуючи обряд поминання предків на сімейній могилі на пагорбі. Вогонь швидко розповсюдився через поривчастий вітер і суху погоду.
Затриманий заперечує свою провину.
Наразі лісові пожежі в провінціях Північний і Південний Кьонсан повністю локалізовані. Вогонь встиг зруйнувати понад 3 тисячі будинків, 30 об’єктів культурної спадщини та близько 2 тисяч сільськогосподарських споруд.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Південній Кореї розпочалися 21 березня в окрузі Уйсон на південному сході країни. Їх спричинило поєднання сухої погоди, сильного вітру та високих температур, що створили ідеальні умови для стрімкого поширення вогню.