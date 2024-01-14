"Люксембург, Лібкнехт, Ленін! Повстаньте і чиніть опір": у Берліні сталася масова бійка під час акції

У Німеччині під час акції пам'яті комуністичних лідерів Карла Лібкнехта та Рози Люксембург сталася масова бійка.

Про це повідомляє поліція Берліна.

"Під час маршу пам'яті один з лідерів вигукував заборонені гасла. Коли його затримали поліцейські на них напали учасники акції", - йдеться у поясненні правоохоронців.

У результаті сутички 21 поліцейського було поранено. 16 демонстрантів затримали. Четверо з поранених поліцейських госпіталізовано.

Згідно з повідомленням поліції, спроба вплинути на оратора маршу через керівника заходу не принесла успіху, тому ходу було зупинено, чоловіка відсторонено від участі в акції та тимчасово затримано поліцією. Після цього учасники демонстрації напали на поліцейських, які у відповідь застосували, зокрема, перцевий газ.

За словами представника поліції, поки що немає інформації про те, чи постраждав хтось із демонстрантів.

У марші до 105 років смерті Карла Лібкнехта та Рози Люксембург взяли участь близько трьох тисяч людей. Її учасники поклали червоні гвоздики до Меморіалу соціалістів на центральному цвинтарі Фрідріхсфельді у Берліні. До демонстрантів також приєдналися прихильники пропалестинських груп.

Демонстранти тримали червоні прапори, а також плакати із написами на підтримку комуністичних лідерів, зокрема: "Люксембург, Лібкнехт, Ленін. Ніхто не забутий! Повстаньте і чиніть опір!"

Нагадаємо, наприкінці 2023 року політики із крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини"(АдН) обговорювали способи масової депортації осіб іммігрантського походження. Канцлер ФРН Олаф Шольц уже засудив такі плани ультраправих.

Читайте також: