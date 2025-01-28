Мандрівнику, що застряг у воді, на місці ампутували ногу – фото

Чоловік перебував у приватному турі з друзями, коли опинився в ситуації, що змінила його життя.

Життя туриста, який відпочивав у Тасманії, назавжди змінилося, коли один нещасний випадок призвів до того, що рятувальники, які не знали його мови, ампутували йому ногу.

Про це повідомляє news.com.au.

Литовець, якому було за 60, відвідував австралійський штат, коли в листопаді 2024 року стався інцидент.

Маючи 50-річний досвід рафтингу, чоловік вирішив здійснити приватний тур річкою Франклін із групою друзів, але під час сплаву послизнувся на камені, і його нога опинилася під водою.

Було зроблено декілька спроб звільнити його, але констебль поліції Тасманії Каллум Герберт пізніше пояснив, що чоловік впав "у незручному положенні" і опинився в "обставинах, коли його не можна було фізично витягти".

Ейс Петрі, технік з швидкого порятунку на воді Surf Life Saving Tasmania, додав: "Він був ніби затиснутий, я б описав це як пісочний годинник, його коліно застрягло в камінні на глибокій ділянці цього потоку".

Приблизно через годину після того, як чоловік опинився в пастці у воді, його смарт-годинник зателефонував до екстрених служб, і рятувальники з Ambulance Tasmania, поліції Тасманії, Surf Life Saving Tasmania, ДСНС та пожежної служби Тасманії прийшли йому на допомогу.

Зусилля з порятунку чоловіка тривали протягом наступних 20 годин, але коли у рятувальників закінчилися можливості і вони почали побоюватися за його стан, було ухвалено рішення ампутувати йому ногу вище коліна.

На жаль, через мовний бар'єр рятувальники не змогли повідомити цю новину, але їм допоміг один із супутників чоловіка - литовський лікар, який зміг перекласти частину медичної інформації.

Туристу ампутували ногу просто у річці / Фото: Tasmania Police

Мітч Паркінсон, фельдшер інтенсивної терапії швидкої допомоги Тасманії, пояснив: "Складнощі ампутації в будь-якому місці є значними. Існує неймовірна етична і юридична складова цієї дискусії, а потім ми додаємо складнощі, які необхідно вирішити, щоб досягти його порятунку, і все це ламаною англійською мовою, яку ми передаємо через литовського перекладача. Ми зробили все можливе, щоб передати реалії його пастки".

Туриста описали як "надзвичайно сильного і витривалого", і він залишався "стійкою особистістю" протягом усіх годин, що він перебував у пастці.

Петрі сказав, що порятунок ускладнювався "дуже динамічним, мінливим і небезпечним середовищем", в якому вони всі опинилися.

Після того, як було ухвалено рішення про ампутацію ноги чоловіка, його змогли безпечно витягти з річки і доправити до Королівської лікарні Гобарта. Після декількох тижнів відновлення чоловік отримав дозвіл повернутися до Литви.

Нагадаємо, ChatGPT відправив туристів у пастку і мандрівники застрягли на гірському перевалі у Польщі. Маршрут, запропонований ШІ, не врахував пору року та погодні умови.

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