Майже 80% грузин проти введення безвізового режиму з Росією

Також грузини проти реєстрації російського бізнесу у країні

Проти введення безвізового режиму з Росією виступили 78% громадян Грузії. Також грузини проти того, щоб росіяни могли купувати нерухомість та реєструвати власний бізнес на території країни.

Про це свідчать результати опитування, які були проведені Міжнародним республіканським інститутом (IRI), повідомляє Грузія онлайн.

В свою чергу підтримують безвізовий режим з Росією тільки 14% опитаних. 8% готові дозволити росіянам реєструвати бізнес у Грузії, а 5% підтримують надання права купівлі нерухомості громадянам РФ. 4% відмовились відповісти на питання, або не змогли висловити свою позицію.

Дослідження було проведено в Грузії період із 13 вересня по 2 жовтня 2022 року. Всього було опитано 1500 респондентів, які мають право голосу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща скасувала спрощене працевлаштування росіян.

Також ми інформували, що через початок війни Росія опинилась на порозі демографічної катастрофи.

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