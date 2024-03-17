Міністр оборони Британії скасував поїздку до Одеси: стала відома причина

Очільник Міноборони Великої Британії Грант Шаппс скасував запланований візит до Одеси під час своєї поїздки до України 7 березня. Причиною стала загроза російського ракетного удару, про яку попередила британська розвідка.

Про це пишуть The Guardian та The Sunday Times.

Зазначається, що британська розвідка попередила міністра оборони про те, що Кремль знає про плани його поїздки, тому він був змушений скасувати візит до Одеси.

Також ЗМІ вказують на ракетний удар по Одесі за день до планованого приїзду Шаппса. Тоді вибух прогримів за кількасот метрів від кортежу президента України Володимира Зеленського, загинули п'ятеро людей. Того ж дня в Одесі з візитом перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Ця новина підвищила рівень загрози безпеці Шаппса зі значного до критичного", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, коментуючи знищення морськими дронами російського патрульного катера "Сергей Котов", міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс зазначив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна".

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