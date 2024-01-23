Молодята і 30 гостей стрибали на весіллі та провалились крізь підлогу – момент потрапив на відео

Подружжя з Пістої, Італія, провело першу шлюбну ніч в лікарні після того, як разом із гостями весілля провалилося крізь землю.

Про це пише Corriere della Sera.

Церемонія 26-річних Паоло Мугнаїні та Валерії Ібарри відбулася у колишньому монастирі Джаккеріно. У розпал вечірки наречені разом із гостями танцювали, аж раптом "опинилися у прірві". Вони впали на глибину понад п'ять метрів.

Паоло розповів лікарям, що це було пекло: "Я танцював перед дружиною та з нашими друзями. Ми сміялися, жартували, всі були щасливі. Несподівано я опинився в іншому вимірі. У темряві, у порожнечі. Мить, і я почув, як на мене падають тіла, а також усілякі уламки та пил".

Паоло Мугнаїні та Валерія Ібарра / Фото: Corriere della Sera

У перші хвилини наречений не зрозумів, що відбувається.

"Я потрапив до страшного виру і не міг зорієнтуватися. Потім я опинився перед своїм найкращим другом. Я покликав його, але він не відповів, у нього був великий поріз на голові, було багато крові. Лише тоді я почав розуміти. Я почав кричати, кликати Валерію, свою дружину. Вона не реагувала і, здавалося, зникла. Я боявся, що її поховали під уламками".

Жахливий момент потрапив на відео.

Шестеро гостей свята дуже серйозно травмувалися, двоє з них отримали несприятливий прогноз. Близько тридцяти осіб — з переломами та різними травмами. Серед потерпілих була вагітна жінка. На щастя, майбутній мамі та малюку нічого не загрожує.

Новоспечене подружжя виписали з лікарні наступного дня.

Читайте провідні новини дня:

Прокуратура Пістої почала розслідування, припускаючи злочини, пов'язані з обвалом, травмою з необережності та бездіяльністю, необхідним для усунення небезпеки. Здається, у цій кімнаті на першому поверсі вперше танцювали.

Був більш просторий та безпечний зал, але він не використовувався. Президент регіону Еухеніо Джані оголосив, що він зустрінеться з мерами Тоскани, щоб розпочати моніторинг історичних місць, які використовуються для проведення заходів.

Нагадаємо, студент протягом 4 днів не знав про кулю в мозку. Він думав, що в голову влучив камінь.

Читайте також: