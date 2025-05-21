Морський "далекобійник": в Британії представили новий унікальний дрон-монстр

Безпілотник. Фото: Zero USV

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Британська компанія Zero USV представила оновлену версію свого безпілотного надводного судна Oceanus12 XLR, яке вражає своєю витривалістю.

Про це повідомило видання interestingengineering.com.

Цей дрон здатний подолати 15 тисяч кілометрів (7500 морських миль) без дозаправлення або технічного обслуговування — це як перетин Атлантики туди й назад тричі поспіль.

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Для порівняння, попередня версія, Oceanus12, мала довжину 11,5 метра, дальність плавання до 4600 км (2500 морських миль) і могла автономно працювати 20-25 днів. Oceanus12 XLR, довжина якого тепер становить 13 метрів, демонструє значне збільшення можливостей. Це стало можливим завдяки більшому паливному баку об’ємом 4000 літрів (у базовій версії було 1200 літрів) та подовженому корпусу, при цьому судно все ще може нести до однієї тонни корисного вантажу.

Oceanus12 XLR оснащений гібридно-електричною силовою установкою, що програмно обмежена потужністю 40 кВт, але може розвивати до 80 кВт. Крейсерська швидкість судна становить шість вузлів (близько 11 км/год), а максимальна — до десяти вузлів (приблизно 18 км/год).

Ключовим елементом автономної роботи є система управління GuardianAI, розроблена MarineAI. Безпілотник також має повний комплект автономних датчиків, включаючи радар високої чіткості від Navtech. Важливо, що за необхідності судном можна керувати дистанційно.

За словами засновника Zero USV Метью Ретсі, такі дрони — це «підсилювачі бойової потужності». Вони можуть виконувати тривалі місії без екіпажу.

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Нагадаємо, в Збройних силах України з’явився новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс.