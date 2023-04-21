МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю: названо рік

У розвідці США вважають, що китайський лідер Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовим до 2027 року для можливого силового захоплення Тайваню.

В 2027 році у Тайвані може вибухнути військовий конфлікт із Китаєм.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, пише The Guardian.

"Ми сприймаємо китайську військову загрозу дуже серйозно. Я вважаю, що 2027 рік — це рік, до якого нам потрібно поставитись серйозно", — пояснив він.

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У розвідці США вважають, що китайський лідер Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовим до 2027 року для можливого силового захоплення Тайваню.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив, що Тайвань історично є невід'ємною частиною Китаю.

"Тайвань був невід'ємною частиною території Китаю з давніх-давен, і обидва береги (Тайванського - ред.) протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню та це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного (після Другої світової війни – ред.) міжнародного порядку, написаного чорним по білому у Каїрській та Потсдамській деклараціях", – сказав Цінь.

За словами дипломата, "сепаратистські сили незалежності Тайваню" та "кілька країн, які прагнуть скористатися ситуацією", намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип одного Китаю та досягти його "мирного поділу".

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