ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

На аресеналі під Москвою триває вторинна детонація боєприпасів

Розпочалася пожежа у лісі, розташованому по сусідству з арсеналом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи у Росії

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

Триває вторинна детонація боєприпасів на 51 арсеналі ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління РФ — ред.).

Про це повідомив ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін у повідомленні у соцмережах.

Дедалі більше повідомлень від місцевих жителів про розліт ракет різних типів по довколишніх територіях.

Почалася пожежа у лісі, розташованому по сусідству з арсеналом.

Пожежа на арсеналі ГРАУ чітко фіксується супутниковою системою моніторингу пожеж NASA.

Однак більш точну оцінку збитків можна буде дати лише після того, як дим від вибухів розсіється та будуть опубліковані детальні супутникові знімки з місця.

Нагадаємо, що раніше про вибухи на арсеналі під Москвою розповіли в РНБО.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie