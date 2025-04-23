На аресеналі під Москвою триває вторинна детонація боєприпасів

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

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Триває вторинна детонація боєприпасів на 51 арсеналі ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління РФ — ред.).

Про це повідомив ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін у повідомленні у соцмережах.

Дедалі більше повідомлень від місцевих жителів про розліт ракет різних типів по довколишніх територіях.

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Почалася пожежа у лісі, розташованому по сусідству з арсеналом.

Пожежа на арсеналі ГРАУ чітко фіксується супутниковою системою моніторингу пожеж NASA.

Однак більш точну оцінку збитків можна буде дати лише після того, як дим від вибухів розсіється та будуть опубліковані детальні супутникові знімки з місця.

Нагадаємо, що раніше про вибухи на арсеналі під Москвою розповіли в РНБО.