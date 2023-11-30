НАЗК внесло до переліку спонсорів війни бельгійську газову компанію: яку саме

В той час, коли безліч компаній припинили будь-яку взаємодію з РФ, є й такі, які продовжують заробляти, керуючись моделлю "just business".

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Річ у тім, що компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), фінансуючи війну Росії проти України.

Про це повідомляє НАЗК.

Що відомо

Як зазначають в агентстві, Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу "Ямал СПГ" на своєму терміналі в Зебрюгге. Своєю чергою, мажоритарна частка "Ямал СПГ" належить російській газовій компанії "Новатек". Ці гравці є безпосередніми учасниками військової агресії та воєнних злочинів в Україні, адже на постійній основі фінансують їх.

Експорту російського СПГ здійснювався на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу. Зокрема, це відбувалося взимку 2021-2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для "Новатек".

За оцінками міжнародних експертів, сприяння бельгійської компанії допоможе Росії отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту у 2023 році.

"До прикладу, це вісім винищувачів Су-35. Або ж 800 ракет Калібр, якими атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку та вбиватиме українців. Це загальновідомі факти. Fluxys добре про це знає, але продовжує спонсорувати російську війну”, – зазначив Олександр Новіков, Голова НАЗК.

Fluxys отримує за свої послуги 50 мільйонів євро на рік за довгостроковим контрактом. Його підписали у 2015 році, через рік після того, як Росія анексувала Крим і почала війну на Сході України. Як то кажуть, нічого особистого – лише бізнес.

Раніше до переліку спонсорів війни потрапила швейцарська корпорація Nestle.

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