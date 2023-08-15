"Не можуть жити без війни": полонений окупант розповів про присутність білорусів на фронті в Україні

Окупант зустрів двох білорусів, які воюють у складі російських збройних сил.

Російський військовослужбовець, взятий в полон в результаті чергової провальної спроби штурму на Авдіївському напрямку, розповів про присутність білорусів в лавах російської армії. Вони продовжують воювати в Україні і зовсім не хочуть додому.

Відео опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Білоруси продовжують воювати в Україні

Вдома добре, але в Україні краще

За словами окупанта, він розговорився з двома білорусами. Вони продовжують воювати, хоч контракт з ПВК "Вагнера" вже закінчився. Натомість білоруси підписали договір з 9-м полком морської піхоти регулярної армії РФ.

"Кажу: "А чого додому не поїхали?". Говорять, що без війни жити не можуть", – відзначив окупант.

Про свою національність бійці розповіли самі. Коли йшлося про відпустку, вони констатували, що до Білорусі їхати далеко.

"В той таки час, режим Лукашенко продовжує запевняти всіх, що жодного білоруса у складі ЗС РФ немає", - акцентував Юрій Бутусов.

Нагадаємо, Росія та Білорусь зміцнюють військове співробітництво.

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