Не зброєю: у Словаччині пояснили НАТО, як тепер допомагатимуть Україні

Словаччина пропонує для української сторони "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги".

Словаччина припиняє надання Україні військової допомоги із власних запасів.Однак країна у рамках підтримки продовжить постачання товарів інших груп та категорій.

Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини.

Керівник словацького оборонного відомства Роберт Каліняк у ході зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі 13 листопада розповів про нововведення Братислави щодо допомоги для України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ.

"Глава Міноборони Р. Каліняк поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", - йдеться у публікації.

Водночас у міністерстві заявляють, що попри це Словаччина пропонує для української сторони "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги".

"Іноземні партнери повністю поважають рішення нового уряду", - додали у Міноборони Словаччини.

У повідомленні словацького відомства також зазначається, що питання майбутньої допомоги для України від Бухареста було однією з головних тем переговорів Каліняка зі Столтенбергом у Брюсселі, що відбулися напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, уряд Словаччини заблокував виділення Україні нового пакету військової допомоги на 40,3 млн євро, який було підготовлено попереднім керівництвом міністерства оборони.

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