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Нобелівська премія миру: у російського лауреата суд відібрав офіс

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Нобелівська премія миру: у російського лауреата суд відібрав офіс

Фото: en.armradio.am

Обвинувачення не збирається на цьому зупинятися.

У лауреата Нобелівської премії миру 2022 російський суд відібрав приміщення офісу в Науково-дослідного і просвітницького центру "Меморіал". 

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Меморіалу"

"Рішення суду: угоду про передачу будівлі від Міжнародного Меморіалу до НДПЦ Меморіал визнати недійсною", - зазначили у центрі.

В організації поскаржились, що незабаром в них відберуть ще й будинок на Каретному ряді в Москві, адже обвинувачення просить  арештувати майно та відчужити будівлю на користь держави.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру присудили українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Бяляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".

Оголошені лауреати обурили українців. Адже окрім України, нагороду присвоїли представникам Росії та Білорусі, які ведуть проти держави війну.

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Дата публікації
Перегляди
13
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