ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
936
Час на прочитання
2 хв

Орбан придумав нову "страшилку", щоб перешкодити вступу України до ЄС

Орбан лякає Європу, що якщо Україну візьмуть до Євросоюзу, то автоматично ЄС стане учасником війни.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України до Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Якщо включать Україну до Євросоюзу, то включать і війну. ЄС ніколи не брав країну, яка воює. І на це є поважні причини», — написав Орбан.

Крім цього, угорський прем’єр вважає, що членство України у ЄС означало б велике економічне навантаження на держави-члени Євросоюзу.

Натомість пригадав досвід Центральної Європи при вступі в ЄС. Він стверджує, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.

«Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до ЄС, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу у блоці. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли», — запевнив угорський «друг Путіна».

На його думку, з Україною «інша ситуація».

Орбан обурився, що декілька європейських держав хочуть надати Україні додаткову допомогу.

«Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою», — сказав він.

На завершення угорський прем’єр обурився, що Єврокомісія зобов’язує країни ЄС відмовитися від російських енергоносіїв.

«Уявіть, що ціна на енергоносії для домогосподарств і підприємств раптово подвоїться. Угорські сім’ї цього не витримають. А Брюссель не може ж зруйнувати угорські сім’ї. Тому ми, угорці, хочемо миру і якнайшвидшого скасування політики економічних санкцій», — підсумував він.

Раніше військовий експерт Іван Ступак припустив, що Угорщина могла передати РФ дані про F-16 на території Закарпаття.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie