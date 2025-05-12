Орбан придумав нову "страшилку", щоб перешкодити вступу України до ЄС

Віктор Орбан / © Associated Press

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Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України до Євросоюзу.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Якщо включать Україну до Євросоюзу, то включать і війну. ЄС ніколи не брав країну, яка воює. І на це є поважні причини», — написав Орбан.

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Крім цього, угорський прем’єр вважає, що членство України у ЄС означало б велике економічне навантаження на держави-члени Євросоюзу.

Натомість пригадав досвід Центральної Європи при вступі в ЄС. Він стверджує, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.

«Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до ЄС, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу у блоці. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли», — запевнив угорський «друг Путіна».

На його думку, з Україною «інша ситуація».

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Орбан обурився, що декілька європейських держав хочуть надати Україні додаткову допомогу.

«Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою», — сказав він.

На завершення угорський прем’єр обурився, що Єврокомісія зобов’язує країни ЄС відмовитися від російських енергоносіїв.

«Уявіть, що ціна на енергоносії для домогосподарств і підприємств раптово подвоїться. Угорські сім’ї цього не витримають. А Брюссель не може ж зруйнувати угорські сім’ї. Тому ми, угорці, хочемо миру і якнайшвидшого скасування політики економічних санкцій», — підсумував він.

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Раніше військовий експерт Іван Ступак припустив, що Угорщина могла передати РФ дані про F-16 на території Закарпаття.