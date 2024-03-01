Орбан загинув під час виконання бойового завдання під час “СВО”: що відомо

Сьогодні вже згадували, як горів Єрмак у Санкт-Петербурзі, тепер от ще Орбан загинув під час виконання бойового завдання.

Загинув Орбан, але не той. На Росії повідомили про загибель “героя СВО” Віталія Орбана — кіровчанина і тезки того самого Віктора Орбана з Угорщини.

Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

“"В.Орбан погиб при выполнении боевой задачи". Сьогодні вже згадували, як горів Єрмак у Санкт-Петербурзі, тепер от ще Орбан загинув під час виконання бойового завдання. Таке враження, ніби Всесвіт чує бажання українців, але виконання цих бажань якесь не зовсім точне”, — йдеться у повідомленні.

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