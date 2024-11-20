Пентагон планує передати Україні зброю на $275 млн до інавгурації Трампа

Пентагон має намір поставити Україні зброю на суму понад $275 млн до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише Associated Press.

За інформацією видання, адміністрація президента Джо Байдена намагається якнайшвидше зробити все можливе для підтримки України у боротьбі з російською агресією. Це пов'язано з побоюваннями, що після інавгурації Дональд Трамп може змінити політику щодо війни, зокрема вимагати її швидкого завершення, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Новий пакет військової допомоги для України включає системи протиповітряної оборони, снаряди калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові комплекси Javelin, ракети для HIMARS та інші засоби. Речниця Пентагону, Сабріна Сінгх, повідомила, що відомство активно працює над оперативним постачанням необхідного обладнання.

Сабріна Сінгх зазначила, що Пентагон має намір використовувати всі надані Конгресом повноваження для забезпечення постачання зброї. Вона підкреслила, що для цього важливо, щоб арсенали були повністю заповнені необхідним обладнанням, і тому всі наявні ресурси відправляються в Україну.

Нагадаємо, раніше інформували, що у Пентагоні розповіли, скільки допомоги США вже відправили зброї для України.

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