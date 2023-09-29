Пентагон: ймовірний шатдаун вплине на підготовку українських льотчиків

Також у Пентагоні розповіли, що українські льотчики почали проходити мовні курси в США.

Ймовірна затримка ухвалення нового бюджету (шатдаун) у США частково вплине на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці Пентагону, "шатдаун – найгірший сценарій, який може настати для Міністерства" щодо навчання українців на винищувачах.

Сінгх нагадала, що у разі шатдауну американські військові продовжать виконувати свої обов’язки. Проте цивільні працівники здебільшого йдуть у неоплачувану відпустку.

"Тобто цивільний персонал, залучений до навчання англійської українських льотчиків. У цьому розумінні вплив шатдауну на навчання на F-16 цілком можливий", – сказала Сінгх.

Вона висловила сподівання, що Конгрес США зможе уникнути шатдауну, "але ми все ще працюємо щодо багатьох деталей щодо впливу, який це може мати".

Українські пілоти почали мовну підготовку

Також Сінгх розповіла, що "невелика кількість" українських пілотів почала проходити мовні курси у США, готуючись до навчання на винищувачах F-16.

"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків. Тестування визначить їхні наступні курси та час, коли пілоти зможуть розпочати навчання на F-16", – зазначила вона.

Кількість пілотів, які почали підготовку, не розголошується.

Вона додала, що після закінчення мовних курсів українські пілоти розпочнуть спеціалізовані навчання на F-16 в штаті Аризона.

Що таке шатдаун

Шатдаун – це стан у США, коли Конгресу не вдається узгодити фінансування діяльності державних органів. На час призупинення некритичні органи зачиняються, а сотні тисяч їх працівників відправляють у неоплачувану відпустку.

Зауважимо, що речник Пентагону Патрік Райдер заявляв, що навчання українських пілотів у США на F-16 відбудеться навіть у разі шатдауну.

Раніше стало відомо, скільки триватиме навчання українських льотчиків на F-16 за кордоном.

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