Гроза "сушок": українські пілоти "протестували" винищувачі Gripen у Швеції - ЗМІ

Орієнтаційна підготовка включає тестові польоти як на літаку, так і на тренажері.

Українських льотчиків допустили провести тестовий політ на шведському винищувачі четвертого покоління Gripen.

Про це йдеться в письмовій заяві міністра оборони Пол Йонсона, пише Aftonbladet.

"Тренування завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил, підготовка пройшло добре", – цитує його заяву видання.

За його словами, орієнтаційна підготовка включає тестові польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктаж для наземного персоналу.

У травні цього року уряд оголосив, що Швеція вирішила запросити українських пілотів і наземний персонал на тренування з орієнтування на Gripen.

Основні характеристики Gripen

Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х років. Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Основні характеристики:

екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) пілоти;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1 500 км.

Як повідомляли в Офісе президента, Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків.

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