Гроза "сушок": українські пілоти "протестували" винищувачі Gripen у Швеції - ЗМІ

Орієнтаційна підготовка включає тестові польоти як на літаку, так і на тренажері.
Українських льотчиків допустили провести тестовий політ на шведському винищувачі четвертого покоління Gripen.
Про це йдеться в письмовій заяві міністра оборони Пол Йонсона, пише Aftonbladet.
"Тренування завершено, і, згідно зі звітом, який я отримав від Збройних сил, підготовка пройшло добре", – цитує його заяву видання.
За його словами, орієнтаційна підготовка включає тестові польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктаж для наземного персоналу.
У травні цього року уряд оголосив, що Швеція вирішила запросити українських пілотів і наземний персонал на тренування з орієнтування на Gripen.
Основні характеристики Gripen
Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х років. Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Основні характеристики:
- екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) пілоти;
- розмах крил – 8,6 м;
- максимальна злітна вага – 16,5 т;
- корисне навантаження – до 7,2 т;
- двигун – 10 тис. кгс на форсажі;
- має 10 точок підвіски;
- бойовий радіус – 1 500 км.
Як повідомляли в Офісе президента, Україна очікує отримати від західних партнерів чотири типи літаків.
Читайте також:
- Кулеба переконаний, що у наданні Україні ATACMS та Taurus є просування вперед
- “Бавовна” в Севастополі: експерт розповів, чим Україна могла атакувати Чорноморський флот РФ
- Найбільший удар по флоту РФ за час війни: Sky News з'ясувало, якими ракетами Україна атакувала у Криму