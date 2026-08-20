Перестрибнули паркан і просили притулку: близько сотні українських військових дезертували в Німеччині

Сотні дезертирів у Німеччині: як українські військові тікають із полігонів Бундесверу — розслідування Die Zeit / © Bundeswehr

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Від 2022 року щонайменше 80 бійців Сил оборони України втекли з військових навчань у землі Саксонія-Анхальт у Німеччині. Загалом під час підготовки у країні могли дезертувати кілька сотень солдатів ЗСУ.

Про це йдеться у матеріалі Die Zeit.

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Історія дезертира з Дніпра

Журналісти поспілкувалися з десятьма українськими військовими, які втекли з навчань. Головний герой матеріалу — житель Дніпра Володимир Шульгін — розповів, що в січні цього року його затримали на вулиці співробітники ТЦК та мобілізували.

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Судячи з розповіді, Шульгін був типовим ухилянтом: коли почалася мобілізація, він покинув роботу і почав сидіти вдома, боячись виходити на вулицю. Гроші заробляла його дружина Ганна. Зрештою, одного разу Володимир йшов вулицею і його затримали працівники ТЦК.

Для чоловіка навчання на військовому полігоні Альтенґрабов розпочалося приблизно через десять днів після мобілізації. Він запевняє, що тоді ще не думав про втечу. «Німецькі солдати дуже гостинно до нас поставилися, — згадує він. — Умови проживання були чистими, їжа — смачною, тому я хотів вчитися».

Військовий полігон розташований на тихій сільській дорозі приблизно за 50 кілометрів на схід від Магдебурга. Від дороги полігон відділяє сітчаста огорожа заввишки приблизно 1,75 м з тонким колючим дротом зверху. Щодня українські новобранці отримують ваучер на шість євро, який вони можуть обміняти в кіоску на території на шоколадні батончики чи газовану воду.

За інформацією Die Zeit, українським військовим заборонено вільно пересуватися територією або залишати її. За новобранців відповідають українські офіцери. Військова поліція з України стежить за тим, щоб ніхто не втік.

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Дезертир стверджує, що він сильно застудився, а під час ранкової переклички у нього запаморочилося в голові. Він переконує, що коли сказав про це командуванню, його нібито вдарили кулаком у груди на очах у товаришів по службі, після чого він упав. Потім його нібито змусили зробити 50 присідань. За словами чоловіка, у їдальні він знепритомнів.

Шульгін розповів про те, що сталося, німецькому лікареві на базі. Дезертир стверджує, що дізнавшись про це, українські офіцери розізлилися і пригрозили закопати його в яму, заявивши про його зникнення після повернення до України.

Пізніше українця направили до берлінської клініки «Шаріте». Після проходження лікування він вирішив не повертатися до частини та подав заяву на притулок.

Володимир цинічно заявляє, що немає нічого, що змусило б його повернутися додому.

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«Я щиро бажаю Україні перемоги. Але для мене втеча була єдиним правильним рішенням», — каже він.

Що розповіли інші дезертири

Українські дезертири, у яких брала інтерв’ю Die Zeit, розповіли про причини втечі. Один скаржився на нібито зловживання з боку командування. Двоє втікачів хотіли приєднатися до своїх сімей у ЄС, яких вони не бачили роками. Один дезертир відбував 15-річний термін ув’язнення в Україні за вбивство та розглядав втечу як шанс почати нове життя.

Один чоловік повідомив, що в його підрозділі були ті, хто хотів воювати. Однак він сам планував втечу в Німеччині. Його друг, який уже дезертував, чекав з машиною біля полігону. Коли працівники ВСП ненадовго відволіклися, він побіг і перестрибнув через паркан.

«Я просто не хочу помирати і не хочу вбивати. Ні на фронті, ні ніде більше. Чи цього достатньо?» — запитав він.

Скільки українських військових дезертувало в Німеччині під час навчань

Як зазначають автори матеріалу, влада ФРН не розкриває точну кількість українських військових, які дезертували під час навчань на території країни.

Однак лише в Саксонії-Ангальт наразі відомо про близько 80 випадків. За загальнонаціональними оцінками, ця кількість сягає кількох сотень, припускають журналісти.

Чи дозволять українським дезертирам залишитися у Німеччині

Автори зазначають, що українські військові в Німеччині, на відміну від цивільних, не захищені параграфом 24 Закону про перебування іноземних громадян. Закон стосується осіб з України, але не поширюється на військових.

Речник німецького Міністерства внутрішніх справ відповів на запит, заявивши, що українським солдатам, які перебувають на навчальних місіях у Німеччині, «зазвичай не дозволено подавати заявку на отримання дозволу на проживання». Земля Саксонія-Ангальт, де перебуває більшість дезертирів, опитаних Die Zeit, у квітні 2026 року чітко доручила імміграційним органам відхиляти такі заяви.

Таким чином, українським дезертирам залишається лише один легальний спосіб залишитися у ФРН. Вони повинні подати заяву на отримання притулку та спробувати довести, що їхнє життя буде в небезпеці після повернення до України або що вони зіткнуться з політичними переслідуваннями.

Їхні шанси на отримання притулку видання оцінює як невеликі.

Раніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявляв, що в СЗЧ перебувають понад 200 тисяч військових.

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