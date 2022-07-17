Перезимувати без російського газу в Німеччини не вийде

Німеччина все ще не накопичила достатньо запасів газу у підземних сховищах.

У Німеччині заявили про неможливість пройти опалювальний сезон без російського газу, якщо рахувати поточний рівень запасів у підземних сховищах.

Про це розповів керівник Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер в інтерв'ю Bild am Sontag.

"Сховища для зберігання газу заповнені майже на 65%. Це краще, ніж у попередні тижні, але недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу", - заявив він.

Він також сказав, що технічне обслуговування газопроводу "Північний потік-1" має завершитися 21 липня.

"І зараз багато залежить від того, чи буде газ йти через цей газопровід і в якій кількості", - підкреслив Мюллер.

За його словами, Німеччині, ймовірно, доведеться жити із загрозою нестачі газу протягом двох зим. Федеральний міністр економіки розраховує, що влітку 2024 року Німеччина не буде залежною від російського газу.

Нагадаємо, через енергетичну кризу Німеччина тимчасово повернулась до експлуатації електростанцій, які не працюють.

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