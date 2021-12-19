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Pfizer планує тестуватиме бустерну дозу вакцини проти коронавірусу на дітях від шести місяців

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Pfizer планує тестуватиме бустерну дозу вакцини проти коронавірусу на дітях від шести місяців

Associated Press

Дві дози вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.

Американська компанія Pfizer-BioNTech заявила, що розширить тестування третьої дози власної COVID-вакцини для дітей віком від 6 місяців до п'яти років.

Про це пише Укрінформ. 

У компанії заявили, що дві дози вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.

Рішення оцінити третю дозу вакцини для дітей віком від 6 місяців до 5 років відбиває прагнення компаній ретельно вибирати правильну дозу, щоб збільшити захист вразливих категорій.

Також Pfizer-BioNTech планують оцінити третю дозу свого медичного засобу для дітей віком від 5 до 12 років.

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