Pfizer планує тестуватиме бустерну дозу вакцини проти коронавірусу на дітях від шести місяців

Дві дози вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.
Американська компанія Pfizer-BioNTech заявила, що розширить тестування третьої дози власної COVID-вакцини для дітей віком від 6 місяців до п'яти років.
Про це пише Укрінформ.
У компанії заявили, що дві дози вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.
Рішення оцінити третю дозу вакцини для дітей віком від 6 місяців до 5 років відбиває прагнення компаній ретельно вибирати правильну дозу, щоб збільшити захист вразливих категорій.
Також Pfizer-BioNTech планують оцінити третю дозу свого медичного засобу для дітей віком від 5 до 12 років.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.