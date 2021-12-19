Pfizer планує тестуватиме бустерну дозу вакцини проти коронавірусу на дітях від шести місяців

Pfizer планує тестуватиме бустерну дозу вакцини проти коронавірусу на дітях від шести місяців

Дві дози вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.

Американська компанія Pfizer-BioNTech заявила, що розширить тестування третьої дози власної COVID-вакцини для дітей віком від 6 місяців до п'яти років.

Про це пише Укрінформ.

У компанії заявили, що дві дози вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.

Рішення оцінити третю дозу вакцини для дітей віком від 6 місяців до 5 років відбиває прагнення компаній ретельно вибирати правильну дозу, щоб збільшити захист вразливих категорій.

Також Pfizer-BioNTech планують оцінити третю дозу свого медичного засобу для дітей віком від 5 до 12 років.

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