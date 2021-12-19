Pfizer планирует тестировать бустерную дозу вакцины против коронавируса на детях от шести месяцев

Pfizer планирует тестировать бустерную дозу вакцины против коронавируса на детях от шести месяцев

Две дозы вакцины не вызывали стойкого иммунного ответа у детей от 2 до 5 лет.

Американская компания Pfizer-BioNTech заявила, что расширит тестирование третьей дозы собственной COVID-вакцины для детей от 6 месяцев до пяти лет.

Об этом пишет Укринформ.

В компании заявили, что две дозы вакцины не вызывали стойкого иммунного ответа у детей от 2 до 5 лет.

Решение оценить третью дозу вакцины для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбирать правильную дозу, чтобы увеличить защиту уязвимых категорий.

Также Pfizer-BioNTech планируют оценить третью дозу своего медицинского средства для детей от 5 до 12 лет.

Читайте также:

Влияет ли вакцина "Pfizer" на способность рожать – иммунолог Борис Донской