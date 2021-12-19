Pfizer планирует тестировать бустерную дозу вакцины против коронавируса на детях от шести месяцев

Две дозы вакцины не вызывали стойкого иммунного ответа у детей от 2 до 5 лет.
Американская компания Pfizer-BioNTech заявила, что расширит тестирование третьей дозы собственной COVID-вакцины для детей от 6 месяцев до пяти лет.
Об этом пишет Укринформ.
В компании заявили, что две дозы вакцины не вызывали стойкого иммунного ответа у детей от 2 до 5 лет.
Решение оценить третью дозу вакцины для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбирать правильную дозу, чтобы увеличить защиту уязвимых категорий.
Также Pfizer-BioNTech планируют оценить третью дозу своего медицинского средства для детей от 5 до 12 лет.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.