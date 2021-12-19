Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Гороскоп на 19 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро озвучивают подсказки небес.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 19 декабря 2021 года рассказывает, что Скорпионам пора прислушиваться к интуиции, а Козорогам следует помнить о последствиях своих действий.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 19 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка кубков"

Возможно, от чего-то придется избавиться, чтобы двигаться дальше. В отношениях работайте над будущим. На работе лучше переждать сложный период.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции. Поэтому самое время научиться с ними работать в отношениях. На работе эмоции вам только будут мешать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не загоняйте сами себя в тупик. В отношениях возможен нелегкий период. На работе избегайте новых вызовов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не нагружайте себя проблемами. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе лучше возьмите отгул.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к совету мудрого и старшего человека. На работе смело двигайтесь вперед. В любви пора расслабиться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего успеха. На работе вы задали себе достаточно высокую планку. В любви не следует закрывать свое сердце.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка пентаклей"

Сейчас отличный период для счастья. В отношениях ждите нового этапа развития. На работе действуйте активно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Верховная жрица"

Обратитесь к своему подсознанию. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. А на работе слушайте голос ума.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка кубков"

Возвращайтесь к тому, что вам дорого. В отношениях раскройте свой потенциал. На работе ищите единомышленников.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Страшный суд"

Помните о последствиях своих поступков. На работе вас ожидают новые вызовы, а в отношениях – новые испытания.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Смело двигайтесь в вашем развитии. На работе отбивайтесь от противников. А в отношениях добавьте страсти.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация складывается как нельзя лучше. В отношениях нужно расслабиться, а на работе – надеяться на лучшее.

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