Під час виступу Навальної у Лісабоні українці влаштували акцію протесту (відео)

Навальна намагалася виступити під час конференції Web Summit 2024 у Лісабоні.

У Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу Юлії Навальної – вдови відомого російського політика.

Про це повідомила маркетологиня та блогерка Христина Жук у X (Twitter).

Як написала Христина Жук, "виступ Навальної на вебсаміті зірвали".

Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.

На сцену вийшла українка, наш голос почули



Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX — Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

"Дякую всім українцям, хто доєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що на них таке чекає у будь-якому куточку світу", – написала Жук.

Вона також закликала долучитися до флешмобу українців на виступі Навальної, а засновник проєкту "Повітряна тривога" запропонував використати під час акції у застосунку сигнал з "Тестового регіону".

Під час виступу Навальної лунали повітряна тривога, а також вигуки "Stop Russia" та "Stop the War" з боку активістів України.

Нагадаємо, навесні 2024 року вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала росіян прийти на виборчі дільниці 17 березня в РФ і висловити своє ставлення до переобрання чинного президента Володимира Путіна, написавши ім’я його мертвого суперника на бюлетені.

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