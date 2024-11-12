Під час виступу Навальної у Лісабоні українці влаштували акцію протесту (відео)

Навальна намагалася виступити під час конференції Web Summit 2024 у Лісабоні.
У Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу Юлії Навальної – вдови відомого російського політика.
Про це повідомила маркетологиня та блогерка Христина Жук у X (Twitter).
Як написала Христина Жук, "виступ Навальної на вебсаміті зірвали".
Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.— Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024
На сцену вийшла українка, наш голос почули
Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX
"Дякую всім українцям, хто доєднався до акції. На сцену вийшла українка, наш голос почули. Громадяни країни 404 мають знати, що на них таке чекає у будь-якому куточку світу", – написала Жук.
Вона також закликала долучитися до флешмобу українців на виступі Навальної, а засновник проєкту "Повітряна тривога" запропонував використати під час акції у застосунку сигнал з "Тестового регіону".
Під час виступу Навальної лунали повітряна тривога, а також вигуки "Stop Russia" та "Stop the War" з боку активістів України.
Нагадаємо, навесні 2024 року вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликала росіян прийти на виборчі дільниці 17 березня в РФ і висловити своє ставлення до переобрання чинного президента Володимира Путіна, написавши ім’я його мертвого суперника на бюлетені.
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