Підрив офіцера ГРУ в Москві: підозрюваного затримали у Туреччині (відео)

Підозрюваний прибув до Туреччини літаком, який здійснював рейс "Москва- Бодрум".
У середу, 24 липня, у Туреччині затримали російського громадянина, якого підозрюють у причетності до підриву автомобіля офіцера російської військової розвідки (ГРУ), який стався цього ж дня у Москві.
Про затриманого за підозрою в теракті повідомив у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай, опублікувавши відповідне відео.
За його словами, турецькі правоохоронці отримали орієнтування за лінією Інтерполу від російських силовиків на затримання Євгена Серебрякова, громадянина Росії, який начебто здійснив теракт, підклавши вибухівку в автомобіль у Москві, внаслідок чого 2 людини отримали поранення.
“Особа прибула до нашої країни літаком Москва-Бодрум”, - написав турецький міністр, додавши, що з аеропорту підозрюваний виїхав безперешкодно, оскільки не перебував у міжнародній базі розшукуваних осіб.
Його затримання відбулося пізніше.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок підриву машини в Москві отримав поранення офіцер військової частини “психологічних операцій” Головного управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ) Андрій Торгашов. У Мережі поширили фото й відео з місця вибуху авто Торгашова. Зокрема, зафіксований момент вибуху та розтрощену машину після нього.
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