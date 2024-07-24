Підрив офіцера ГРУ в Москві: підозрюваного затримали у Туреччині (відео)

У середу, 24 липня, у Туреччині затримали російського громадянина, якого підозрюють у причетності до підриву автомобіля офіцера російської військової розвідки (ГРУ), який стався цього ж дня у Москві.

Про затриманого за підозрою в теракті повідомив у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай, опублікувавши відповідне відео.

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За його словами, турецькі правоохоронці отримали орієнтування за лінією Інтерполу від російських силовиків на затримання Євгена Серебрякова, громадянина Росії, який начебто здійснив теракт, підклавши вибухівку в автомобіль у Москві, внаслідок чого 2 людини отримали поранення.

“Особа прибула до нашої країни літаком Москва-Бодрум”, - написав турецький міністр, додавши, що з аеропорту підозрюваний виїхав безперешкодно, оскільки не перебував у міжнародній базі розшукуваних осіб.

Його затримання відбулося пізніше.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок підриву машини в Москві отримав поранення офіцер військової частини “психологічних операцій” Головного управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ) Андрій Торгашов. У Мережі поширили фото й відео з місця вибуху авто Торгашова. Зокрема, зафіксований момент вибуху та розтрощену машину після нього.

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