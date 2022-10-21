Посол Росії в США прокоментував можливість ядерного конфлікту

Російський дипломат звинувачує адміністрацію президента Байдена у небажанні говорити з Кремлем “на рівних”.

Посол Росії у США Анатолій Антонов вважає, що між Росією та США існує “максимально напружена ситуація”, але держави поки що не стоять на межі ядерного конфлікту.

Про це він заявив виданню Newsweek.

Російський дипломат згадав про “уроки Кубинської ракетної кризи”, яку 60 років тому вдалося вирішити завдяки комунікації конфіденційними каналами зв’язку між керівництвом СРСР та США.

Антонов зазначив, що зараз обидві держави знаходяться в значній невигідній ситуації, оскільки "інфраструктура нашого зв'язку з американцями зруйнована".

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"Спроби російських дипломатів у Вашингтоні відновити такі контакти виявилися марними. Адміністрація [президента Байдена] не бажає говорити з нами на рівних”, - понарікав він.

Попри те Антонов не вважає, що “максимально напружена ситуація” у стосунках Росії та США загрожує перерости в обмін ядерними ударами.

“Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту", - сказав посол.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден 6 жовтня різко попередив про реальність ядерних погроз Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні.

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