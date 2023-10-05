Повені у Лівії відкрили давно втрачене стародавнє місто

Руйнівний шторм під назвою "Шторм Данієль" приніс сильний дощ і спричинив прорив двох дамб поблизу міста Дерна, що призвело до катастрофічної загибелі майже 11 000 людей. Однак негода відкрила нові цікаві знахідки.

Про це пише Daily Star.

Йдеться про місто Кирена, яке засноване 631 року до н. е. грецькими переселенцями з острова Фера. Воно досягло свого розквіту в 4 столітті до н. е., а згодом потрапило під владу Риму, після чого його зруйнував руйнівний землетрус. Покинуте протягом століть, Кирену знову відкрили 18 століття і внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед його визначних пам'яток — лазні, храми, пам'ятники на честь грецьких богів і амфітеатр.

Однак багато його споруд досі залишаються прихованими під землею. Оцінюючи збитки і намагаючись зберегти те, що залишилося, влада і археологи натрапили на ці давно поховані будівлі.

Однією з визначних знахідок стала серія плит, які, як вважають, були частиною римської каналізаційної системи. Крім того, археологи виявили нові стіни зі святилища Деметри, храму в цьому регіоні.

Що відомо про повінь у Лівії

У неділю, 10 вересня, шторм "Даніель" пронісся над Середземним морем, затопивши дороги і зруйнувавши будівлі в Дерні. Затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури.

У Дерні змило цілі квартали. На цвинтарі зібрали понад 700 неідентифікованих тіл, а місцева влада заявляє, що тисячі людей зникли безвісти. Багатьох людей змило в Середземне море. Загинули цілі сім'ї. Багатьох поховали у великих братських могилах.

Читайте також: