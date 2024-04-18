ППО для України: міністерка оборони Чехії зробила обнадійливу заяву

Заява Яни Чернохової пролунала після приєднання Нідерландів до чеської ініціативи щодо боєприпасів для України.

Чехія готова виступити посередником у пошуку засобів ППО для України в межах німецької ініціативи. Таку заяву зробила чеська міністерка оборони Яна Чернохова на пресконференції з головою оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це пише Blesk.

"Якщо це буде така ж форма співпраці, як у випадку з ініціативою щодо боєприпасів, ми готові знову виступити країною-посередником", – заявила Чернохова.

Вона додала, що Чехія має контакти та вміє ефективно знаходити необхідне озброєння, що вже довела світові в межах ініціативи з пошуку боєприпасів для України.

Пресконференція міністрів оборони двох держав відбулася після підписання меморандум про взаєморозуміння, що означає офіційне приєднання Нідерландів до чеської ініціативи щодо придбання боєприпасів для України за межами ЄС. Нідерланди вже повідомили, що готові витратити на закупівлю боєприпасів у межах цієї ініціативи 250 мільйонів євро.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО. Передачу анонсував голова збройової компанії Diehl Defence, що виробляє зенітно-ракетні комплекси Iris-T SLM.

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