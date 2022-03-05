Пропагандистів із Russia Today в Німеччині оштрафували на 25 тисяч євро

Штраф необхідно сплатити до 16 березня, повторне порушення загрожує ще більшими штрафними санкцями.
Медіарегулятор у Німеччині оштрафував на 25 тисяч євро на Russia Today (RT) за порушення правил мовлення на території ФРН.
Про це повідомили в суботу, 5 березня на сайті медіа-служби Берлін-Бранденбург, яка здійснює регулювання у цій сфері.
У повідомленні зазначили, що німецькомовна програма RT була доступна на різних веб-сайтах у суботу, попри вимогу припинити її ще напередодні.
Вихід програми російських пропагандистів в ефір було заборонено, оскільки в Німеччині RT не має ліцензії на мовлення німецькою мовою.
Штраф має бути виплачено до 16 березня. Якщо RT не призупинить німецькомовну програму, медіарегулятор загрожує стягнути з пропагандистів 40 тисяч євро.
Нагадаємо, соцмережа Facebook та відеосервіс YouTube почали обмежувати чи блокувати роботу російських пропагандистських ЗМІ.
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