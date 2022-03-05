Пропагандистів із Russia Today в Німеччині оштрафували на 25 тисяч євро

Пропагандистів із Russia Today в Німеччині оштрафували на 25 тисяч євро

Штраф необхідно сплатити до 16 березня, повторне порушення загрожує ще більшими штрафними санкцями.

Медіарегулятор у Німеччині оштрафував на 25 тисяч євро на Russia Today (RT) за порушення правил мовлення на території ФРН.

Про це повідомили в суботу, 5 березня на сайті медіа-служби Берлін-Бранденбург, яка здійснює регулювання у цій сфері.

У повідомленні зазначили, що німецькомовна програма RT була доступна на різних веб-сайтах у суботу, попри вимогу припинити її ще напередодні.

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Вихід програми російських пропагандистів в ефір було заборонено, оскільки в Німеччині RT не має ліцензії на мовлення німецькою мовою.

Штраф має бути виплачено до 16 березня. Якщо RT не призупинить німецькомовну програму, медіарегулятор загрожує стягнути з пропагандистів 40 тисяч євро.

Нагадаємо, соцмережа Facebook та відеосервіс YouTube почали обмежувати чи блокувати роботу російських пропагандистських ЗМІ.

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