Путін нагородив орденом найвідомішого пропагандиста

Російський телеведучий Володимир Соловйов, який став уособленням кремлівської пропаганди, отримав від президента РФ державну нагороду.

У п’ятницю, 15 липня, російський президент Володимир Путін підписав низку указів про нагородження. Серед тих, кого відзначив своєю увагою господар Кремля, був і найвідоміший російський пропагандист, ведучий ток-шоу Володимир Соловйов, який перебуває під міжнародними санкціями як один із паліїв війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Володимира Соловйова нагороджено орденом "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня. У такий спосіб Путін відзначив його “великі заслуги у формуванні позитивного образу Росії”, як сказано в указі.

Цікаво, що указом підписаним того дня господар Кремля також присвоїв звання народного артиста Російської Федерації співаку Григорію Лепсу, який відомий своїми концертами на окупованій території та агресивною антиукраїнською риторикою.

Нагадаємо, в Італії заарештували нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова та пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України.

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