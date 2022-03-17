Путін починає "чистку" верхівки Росгвардії за провальну війну в Україні

Заарештований військовий раніше був особистим охоронцем Путіна і Медведєва.

Оперативники Департаменту військової контррозвідкита Росії спільно з ФСБ затримали заступника очільника Росгвардії генерал-лейтенанта Романа Гаврилова. Його звинувачують у фактично програній війні Росії проти Укараїни.

Про це повідомляє Gulagu.net.

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Повідомляється, що Гаврилова звинувачують у шпигунстві. Очільнику розгвардії закидають, що він нібито передавав інформацію про переміщення російських військ на території України, внаслідок чого загинуло понад 100 росгвардійців. Крім того, через його вину зірвалась низка заходів щодо захоплення територій та стратегічних об'єктів України.

Наразі в силовому блоці в Москві різко змінюється конфігурація. Видання повідомляє, що очільник Росгвардії Віктор Золотов намагається потрапити на прийом до Путіна, але той поки не приймає його і вивчає деякі "папки" з розвідданими.

Слід зазначити, що до призначення на посаду в червні 2021 року генерал Гаврилов очолював Головне управління власної безпеки Росгвардії і є одним із найближчих до Віктора Золотова офіцерів спецслужб. Раніше обидва проходили службу у ФСТ та займалися особистою охороною Дмитра Медведєва та Володимира Путіна.

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