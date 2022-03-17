Під Києвом українські військові підбили ворожий гелікоптер КА 52

За даними Павлюка, загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана.

У Київській області в Бучанському районі українськими військовими підбито ворожий гелікоптер КА 52.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено", - зазначив він.

За даними Павлюка, загарбники були вимушені повернути, їх бойова задача зірвана.

Нагадаємо, радник голові Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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