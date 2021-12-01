Путін запропонував НАТО домовитися і поставив вимогу щодо України

Російський президент хоче юридичних гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід і Україна не стане членом Альянсу.

Президент РФ Володимир Путін заявив про своє бажання розпочати переговори з НАТО, щоб отримати юридичні гарантії про те, що Альянс не буде розширюватися на схід.

Таку заяву російського лідера, яку він зробив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам у Кремлі, цитує російське видання РБК.

За словами Путіна, Росія має намір добиватися від США та їх союзників по НАТО “надійних і довгострокових гарантій безпеки” і наполягатиме на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-яке поширення НАТО на схід.

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Тим самим російський президент ставить вимогу не допустити приєднання до Альянсу зокрема України.

Нагадаємо, раніше Путін побачив “українську загрозу” для безпеки Росії і висловив занепокоєння з приводу військових навчань НАТО поблизу своїх кордонів.

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