Путін запропонував НАТО домовитися і поставив вимогу щодо України

Російський президент хоче юридичних гарантій, що НАТО не розширюватиметься на схід і Україна не стане членом Альянсу.
Президент РФ Володимир Путін заявив про своє бажання розпочати переговори з НАТО, щоб отримати юридичні гарантії про те, що Альянс не буде розширюватися на схід.
Таку заяву російського лідера, яку він зробив на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам у Кремлі, цитує російське видання РБК.
За словами Путіна, Росія має намір добиватися від США та їх союзників по НАТО “надійних і довгострокових гарантій безпеки” і наполягатиме на виробленні конкретних домовленостей, які виключають будь-яке поширення НАТО на схід.
Тим самим російський президент ставить вимогу не допустити приєднання до Альянсу зокрема України.
Нагадаємо, раніше Путін побачив “українську загрозу” для безпеки Росії і висловив занепокоєння з приводу військових навчань НАТО поблизу своїх кордонів.
Читайте також: