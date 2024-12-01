Путін затвердив рекордний бюджет на війну: 40% витрат підуть на силовиків

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду - 13,49 трлн рублів.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на документ, опублікований на порталі правових актів.

Порівняно з поточним роком (10,8 трлн рублів) військовий бюджет держави-агресорки збільшено на 25%, а щодо 2023 року (6,8 трлн) витрати на війну зростуть удвічі.

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Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, то Росія витрачатиме на армію та силовиків учетверо більше грошей.

Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані). При цьому практично кожен третій рубль у державній скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями.

Стаття “соціальна політика”, до якої включені витрати на пенсії та допомоги росіянам, при цьому зменшиться на 16%.

На додаток до прямих військових витрат ще 3,459 трлн рублів уряд виділить на статтю “національна безпека”, куди зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики “з'їдять” 40% федерального бюджету, або 16,9 трильйона рублів.

Нагадаємо, попри спроби кремлівської влади загальмувати зростання споживчих цін, інфляція в державі-агресорці продовжує прискорюватися. В листопаді місячна інфляція в Росії стала рекордною від квітня 2022 року.

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