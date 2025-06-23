Резонансна справа у Польщі: 51-річну українку викрали і ґвалтували 9 днів

Затриманий зловмисник

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У Польщі 40-річний чоловік заманив 51-річну українку до порожньої будівлі, де утримував її 9 днів, бив і ґвалтував.

Про це йдеться у повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства Польщі.

19 червня поліція у місті Єленя-Гура отримала незвичайне повідомлення від слідчого ізолятора.

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Побита жінка в розпачі постукала в їхні ворота, просячи про допомогу. Охоронці подбали про неї, надали їй притулок, викликали бригаду швидкої медичної допомоги та поліцію.

51-річна жінка скаржилася на сильний головний біль і біль у грудях.

Згідно з наданою інформацією, українку заманив знайомий поляк, який запропонував їй безкоштовне житло. Як встановили слідчі, він тримав її в полоні, бив руками, паском і дошкою, а також залякував. Коли жертва хотіла втекти, зловмисник силою зупинив її та знову побив і зґвалтував.

Жінка показала правоохоронцям фотографію чоловіка, і вони одразу впізнали підозрюваного. Він уже мав проблеми з законом. Поліцейські перевірили кілька місць, зокрема одну з нежитлових будівель, і коли вже виходили з будівлі, помітили, що до нього наближається 40-річний чоловік.

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Побачивши патруль, він одразу почав тікати, але гонитва була недовгою, і чоловіка доправили до ізолятора поліції.

Раніше повідомлялося, що в Польщі 17-річний українець намагався вбити співвітчизницю.