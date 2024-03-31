Росія вкрала в України тактику із відбиття атак БПЛА - ISW

Російські мобільні вогневі групи схожі на українські тактичні мобільні вогневі групи.
Росія формує мобільні вогневі групи для відбиття атак українських безпілотників, але, за припущеннями американських аналітиків, найближчим часом їм буде важко розмістити ці групи в необхідному масштабі.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські військові джерела заявили, що вони формують мобільні вогневі групи в складі невизначених загальновійськових армій і армій ВПС і протиповітряної оборони для боротьби з безпілотниками та озброять ці групи тепловізорами, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулемети, встановлені на пікапах", - цитує ISW російське ЗМІ "Известия".
Російське видання пише, що РФ стикається із загрозами українських безпілотників як в окупованій Україні, так і в Росії на нафтопереробних заводах та іншій критично важливій інфраструктурі.
"Незрозуміло, чи зможуть ці мобільні групи захистити ту територію, на яку націлені українські безпілотники", - вважають у ISW.
Зазначається, що опис російських мобільних вогневих груп схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які Україна почала масово розгортати навесні 2023 року для захисту від звичайних ударів російських БПЛА "Шахед-136/131".
"Формування мобільних вогневих груп свідчить про те, що Росія може бути не в змозі розгорнути звичайні системи протиповітряної оборони, такі як "Панцир-С1" або системи С-300/400, на всіх критичних об’єктах на заході Росії. Схоже, російським військам важко правильно розгорнути системи протиповітряної оборони малої дальності вздовж очікуваних векторів польоту українських безпілотників, а російські військові, ймовірно, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі у РФ", - підкреслили аналітики Інституту вивчення війни.
Нагадаємо, за даними СБУ, станом на 30 березня пошкоджені і частково виведені з ладу вже 13 нафтопереробних заводів у РФ після атак БПЛА.
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