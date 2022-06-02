Росіянам закривають доступ до Інтернету: “Роскомнагляд” заблокував роботу VPN-сервісів

Відповідно до російського законодавства, засоби обходу блокувань "протиправного" контенту визнаються загрозою.

Російський Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування вживає заходи для обмеження роботи на території РФ VPN-сервісів, які “порушують російське законодавство”.

Про це повідомили у четвер, 2 червня, у "Роскомнагляді", передає Інтерфакс.

"Згідно із законом "Про зв'язок", засоби обходу блокувань протиправного контенту визнаються загрозою. Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування вживає заходів щодо обмеження роботи на території Росії VPN-сервісів, що порушують російське законодавство", - йдеться у повідомленні відомства.

Відомо, що 2 червня у російських користувачів виникли проблеми з підключенням до сервісів Proton VPN і NordVPN.

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"Зараз ми вивчаємо проблему, але вона не викликана будь-якими змінами з нашого боку. Цілком імовірно, що місцеві інтернет-провайдери та влада заважають VPN-з’єднанням, і в цьому випадку ми не зможемо вирішити такі проблеми", - повідомили менеджери сервісу Proton VPN.

Станом на 15 березня у Росії було заблоковано близько 20 VPN-сервісів. У 2021 році в РФ була обмежена робота понад десяти VPN-сервісів, серед яких – ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Speedify VPN.

"Роскомнагляд" залишив доступ до них лише компаніям із "білого списку", які повідомили, що VPN потрібен їм для роботи.

Нагадаємо, на всій тимчасово окупованій території Херсонської області немає мобільного зв’язку та Інтернету.

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