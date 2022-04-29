Російські ракети над українськими АЕС несуть загрозу ядерної катастрофи — МАГАТЕ

Політ ракети над Південноукраїнською АЕС, який потрапив на запис камери відеоспостереження, міг призвести до катастрофічних наслідків.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) перевіряє українську доповідь про те, що 16 квітня 2022 року камера відеоспостереження зафіксувала політ ракети безпосередньо над Південноукраїнською АЕС.

Про це повідомили у четвер, 28 квітня, на сайті Організації Об'єднаних Націй.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаль Гроссі заявив, що у разі підтвердження інформації цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки.

"Якби така ракета змінила траєкторію, це могло б серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС, що могло б призвести до ядерної аварії", - зазначив він.

Гроссі також повідомив, що вже була опублікована доповідь, в якій представлені висновки про ситуацію з атомною електроенергією в Україні загалом.

Зокрема, станом на 28 квітня із 15 наявних в Україні енергоблоків в робочому режимі залишаються 7, в тому числі 2 на захопленій РФ Запорізькій АЕС, 2 на Рівненській АЕС, 1 на Хмельницькій АЕС і 2 на Південноукраїнській АЕС. 8 інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають в резерві.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі досі окупована, з Чорнобиля росіян уже вигнали, але ризиків після їхнього перебування на ЧАЕС побільшало через розграбування та перекопаний грунт у небезпечних зонах.

36 річниця аварії на ЧАЕС: які наслідки катастрофи та окупації станції росіянами

Читайте також: