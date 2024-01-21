Рух у протоці Босфор заблокований через аварію судна із Росії

Проблеми з якорем нафтового танкера виникли під час негоди.

У неділю, 21 січня, було призупинено морський рух у протоці Босфор у Туреччині через те, що судно, яке слідувало з Росії, зазнало аварії, зірвавшись із якоря під час негоди.

Про це повідомили в Генеральному управлінні берегової безпеки Мінтранспорту Туреччини.

У повідомленні йдеться, що рух у протоці було призупинено в обох напрямках через проблеми з якорем нафтового танкера Peria, який йшов з Росії та прямував до турецького міста Ізміра. Інцидент стався в районі затоки Кечілік на Босфорі.

Також читайте У Мурманську спалахнув російський атомний криголам

Потерпілому судну допомагають буксири та рятувальні катери.

За інформацією судноплавного агентства Tribeca, яке цитує Reuters, якір нафтового танкера Peria під прапором Ліберії зірвався через негоду під час його проходу через протоку в районі третього мосту в Стамбулі.

Нагадаємо, нещодавно бойовики–хусити у Червоному морі біля берегів Ємену здійснили ракетну атаку на танкер, що перевозив російську нафту.

Читайте також: