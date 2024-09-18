Румунія вимагає рішучої реакції НАТО на російські безпілотники

У країнах східного флангу НАТО стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір.

Міністр оборони Румунії Ангел Тилвар вимагає від НАТО вжити "рішучих скоординованих" заходів у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн-членів Альянсу під час атак на Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Така заява пролунала у середу, 18 вересня, під час зустрічі у Бухаресті міністрів оборони так званої Бухарестської дев’ятки - країн східного флангу НАТО.

Румунський міністр оборони зазначив, що у країнах східного флангу НАТО стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір, зокрема у Польщі та Румунії.

Також читайте Падіння російських дронів у Латвії та Румунії: як відреагували в Білому домі

З цього приводу Ангел Тилвар наголосив на необхідності “якнайшвидшого впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та інтегрованої протиракетної оборони".

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони НАТО в жовтні потрібно буде розглянути питання про знищення безпілотників, які входять у повітряний простір союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі в діях Росії", - додав Залевський.

Нагадаємо, група російських безпілотників типу Shahed в ніч проти 8 вересня порушила повітряний простір Румунії.

Читайте також: