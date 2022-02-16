Ще одна топова співробітниця CNN подала у відставку на тлі скандалу: що сталося

Ще одна топова співробітниця CNN подала у відставку на тлі скандалу: що сталося

Голласт звинуватили у порушенні стандартів та практики новин CNN.

Топова співробітниця CNN Worldwide Еллісон Голласт, через роман з якою два тижні тому звільнився президент телерадіокомпанії Джефф Цукер, пішла у відставку.

Про це у вівторок, 15 січня, повідомляється на сайті CNN.

Зазначається, що керівництво компанії звинуватило виконавчу віцепрезидентку і директорку з маркетингу CNN у порушенні стандартів.

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Це сталося на тлі завершення розслідування діяльності ексведучого шоу "Cuomo Prime Time" Кріса Куомо, звільненого з CNN у грудні минулого року за допомогу своєму братові та колишньому губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо під час скандалу зі звинуваченнями у домаганнях.

"Ґрунтуючись на опитуваннях понад 40 осіб та перевірці понад 100 тисяч текстових повідомлень та електронних листів, розслідування виявило порушення політики компанії, зокрема стандартів та практики новин CNN, з боку Джеффа Цукера, Еллісон Голласт та Кріса Куомо", - заявив гендиректор WarnerMedia, материнської компанії CNN, Джейсон Кілар.

Нагадаємо, що під час розслідування діяльності Куомо слідчі опитали десятки співробітників CNN і розкрили стосунки між президентом компанії Джеффом Цукером і його колегою Еллісон Голласт.

Після цього Цукер подав у відставку, визнавши, що "мав розкрити роман, щойно він почався, однак вирішив не робити цього".

Згодом Голласт відреагувала на інцидент, сказавши: "Ми з Джеффом були близькими друзями та професійними партнерами понад 20 років. Нещодавно, під час COVID-пандемії, наші стосунки змінилися. Я шкодую, що ми не розкрили це у потрібний час".

Тим часом Джейсон Кілар зауважив, що CNN має "найвищі стандарти журналістської чесності, і ці правила повинні застосовуватися до всіх однаково".

"З огляду на інформацію, надану мені в ході розслідування, я твердо вірю, що ми зробили правильні дії та ухвалили правильні рішення", - висловився він.

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