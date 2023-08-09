Шойгу заявив про "серйозні ризики ескалації конфлікту" в Україні

Шойгу ввижаються загрози для Росії на заході та північному заході.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу бачить "серйозні ризики ескалації конфлікту" через допомогу Заходу Україні.

Про це заявив Шойгу на колегії Міноборони, пишуть російські пропагандисти.

"Готовність Заходу вкладати в Україну значну частину наявних ресурсів, щоб зламати ситуацію на полі бою, створює серйозні ризики ескалації конфлікту", - заявив він.

Також йому ввижаються загрози для Росії на заході та північному заході. За його словами, вони вкотре зросли, зокрема через вступ до НАТО Фінляндії та у перспективі Швеції.

"Дестабілізаційним чинником є вступ Фінляндії (у перспективі та Швеції) до НАТО. Також ризики пов'язані з мілітаризацією Польщі, яка перетворилася на головний інструмент антиросійської політики США. Загрози військової безпеки Росії вимагають своєчасного та адекватного реагування", - захвилювався російський міністр.

Як повідомляли раніше, Північна Корея планує відправити Росії зброю та боєприпаси для війни.

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