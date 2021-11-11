Сильна повінь охопила Шрі-Ланку: загинуло щонайменше 16 осіб

Найбільше від негоди потерпає центральна частина країни.

Щонайменше 16 людей загинули на Шрі-Ланці через сильні повені та зсуви ґрунту.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 листопада.

Найбільше від негоди потерпає центральна частина країни. Понад п'ять тисяч людей евакуювали. Повідомляють, що двоє людей загинули від удару блискавки.

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Затоплені десятки населених пунктів. Деякі райони відрізані від світу, бо дороги перетворились на потоки води, дістатись туди можна лише на надувних човнах.

Зливи на Шрі-ЛАнці не припиняються останні кілька днів. Метеорологи попереджають про небезпеку нових повеней – прогнозують, що опади поширяться на всю країну.

Новини світу: на Шрі-Ланці через повені та зсуви ґрунту загинули щонайменше 16 людей

Як повідомлялося, сильний сніговий шторм триває на півночі Китаю: в регіоні сильно погіршилася погода. У регіоні вже кілька днів безперестанку йде сніг, а температура опустилася до -14. Особливо складна ситуація і в провінції Ляонін. На трасах столиці регіону Аншану лежать пів метрові замети.

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