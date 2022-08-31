Двох високопосадовців Німеччини підозрюють у співпраці з Кремлем: як вони "засвітилися"

Двох високопоставлених чиновників в уряді канцлера Німеччини Олафа Шольца підозрюють у роботі на Росію.

Вони часто їздили до РФ та давали неточні дані щодо заповненості німецьких газосховищ та роботи "Північного потоку-2".

Про це пише німецьке видання Zeit.

Розслідування щодо двох посадовців у міністерстві фінансів ініціював міністр економіки і енергетики, а також віце-канцлер Роберт Габек. Він звернувся до Федеральної служби захисту конституції Німеччини з проханням перевірити двох своїх підлеглих, які тривалий час працювали в міністерстві. Він запідозрив посадовців у фальшуванні інформації про наповнення німецьких сховищ запасами газу, звітів про енергетичну безпеку держави, а також саботували рішення уряду не вводити в експлуатацію “Північний потік-2”.

Контррозвідка уже встановила, що один з підозрюваних їздив на "навчання" до Росії. Наразі триває розслідування та встановлюється, чи не були ці високопосадовці "кротами" Росії в німецькому уряді.

Нагадаємо, Німеччина пропонує призупинити спрощений візовий режим з Росією.

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