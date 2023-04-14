Скандальна пенсійна реформа Макрона: Суд підтвердив її конституційність

Реформа передбачає поступове підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років.

Конституційна рада Франції 14 квітня оголосила конституційною реформу щодо підвищення пенсійного віку, проти якої в країні спалахнули масові протести.

Про це повідомляє AFP.

Рішення ради означає, що подолана остання юридична перешкода на шляху до остаточного затвердження реформи. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку у Франції від 62 до 64 років.

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Раніше в адміністрації французького президента пообіцяли, що в разі позитивного висновку суду опублікують відповідний законопроєкт протягом кількох днів. Це означатиме набуття законом чинності та старт пенсійної реформи.

Зауважимо, що напередодні французькі профспілки анонсували плани продовжувати протести, зокрема, під час традиційних першотравневих демонстрацій.

Нагадаємо, у Франції вже кілька місяців тривають протести проти підвищення пенсійного віку. Приблизно три чверті громадян країни виступають за те, аби уряд відкликав реформу задля припинення протестів і страйків. Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що реформа є надважливим кроком для покращення пенсійної системи.

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