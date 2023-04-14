Двопартійна група в Конгресі США розробляє проєкти санкцій, які будуть націлені на людей, повʼязаних з урядом угорського премʼєра Віктора Орбана.

Про це пише The Guardian.

Законопроєкт про санкції націлений на колишніх чиновників і прихильників уряду, переважно повʼязаних із партією Орбана "Фідес".

Законопроєкт готують від минулого року. Ймовірно, його подадуть до Конгресу вже у травні. Американські чиновники очікують, що документ отримає широку підтримку.

Американський Мінфін 12 квітня запровадив санкції щодо Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який базується в Будапешті та чий контрольний пакет акцій належить Росії. Угорщина висловила розчарування діями США.

"Ми приймаємо і розуміємо, що ми представляємо різні позиції, але ми не розуміємо, навіщо тиснути на інші держави, щоб вони змінили свою позицію... Угорщина є державою, тому її слід розглядати як єдину державу, а не як колонію", — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Нагадаємо, що 11 квітня видання 444.hu повідомило про підготовку документа, який передбачає санкції проти "впливових осіб" Угорщини з боку США.

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