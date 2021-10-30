Спецслужби США розділилися в думці щодо питання про походження вірусу - звіт

Наразі влада КНР відмовляється надати доступ до бази даних про коронавіруси Уханьского інституту вірусології.

Спецслужби США на даний момент не можуть дійти чіткого висновку про те, чи є пандемія COVID-19 наслідком передачі вірусу від тварини до людини або його незапланований "витік" з якої-небудь лабораторії.

Це випливає зі звіту, опублікованого в п`ятницю офісом глави Національної розвідки США, повідомляє "Голос Америки".

У доповіді наголошується, що прояснити походження коронавірусу більш детально навряд чи вдасться.

Згідно зі звітом, розвідувальні відомства США розділилися в думці щодо питання про походження вірусу, проте аналітики не схильні думати, що вірус був розроблений в якості біологічної зброї. У більшості федеральних агентств США також не вважають, що коронавірус був створений методом генної інженерії.

За даними американської розвідки, Уханьський інститут вірусології в КНР брав участь у створенні коронавірусів, проте з наявних даних неясно, чи був SARS Cov-2 генетично сконструйований вченими.

Інформація про те, що дослідники Уханьської лабораторії звернулися за медичною допомогою для лікування респіраторного захворювання в листопаді 2019 року, "не вказує на походження пандемії", - йдеться в звіті.

За даними чотирьох розвідувальних агентств США, які брали участь у підготовці доповіді, можна "з низьким ступенем впевненості" припускати, що вірус спочатку передався від тварини людині. П`яте розвідувальне агентство прийшло до висновку, що перше зараження людини коронавірусом відбулося у зв`язку з діяльністю Уханьської лабораторії.

Високопосадові офіційні особи США, які брали участь у складанні звіту, висловили надію, що Китай все ж надасть громадськості матеріали, що стосуються походження коронавірусу.

В даний час влада КНР чинить опір проведенню міжнародного розслідування походження COVID-19 і відмовляється надати доступ до бази даних про коронавіруси Уханьского інституту вірусології. Інститут як і раніше залишається джерелом чуток про проблеми із забезпеченням заходів безпеки в його біолабораторіях.

Нагадаємо, столичні лікарі б'ють на сполох, мовляв, такого важкого і стрімкого перебігу хвороби ще не бачили, та закликають вакцинуватися.

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