США готують нову допомогу Україні на $150 млн: яка зброя буде в пакеті

ЗСУ отримають ракети для HIMARS та інші боєприпаси, серед яких будуть 155-мм снаряди.

В середу, 25 жовтня, Сполучені Штати можуть оголосити про додаткову військову допомогу Україні. До пакета вартістю до 150 мільйонів доларів увійдуть ракети для HIMARS та інші боєприпаси.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на поінформованих американських посадовців.

За інформацією джерел видання, американська оборонна допомога міститиме додаткові ракет GMLRS для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), протитанкові ракети TOW, ракети AIM-9 Sidewinder і 155-мм снаряди.

Нещодавно виникли побоювання, що постачання 155-мм снарядів до України може не відбутися, оскільки їх потребує інший партнер США – Ізраїль, який веде бойові дії з палестинським угрупованням ХАМАС після нападу 7 жовтня.

Однак Вашингтон заявив, що здатен забезпечити військові потреби в цих боєприпасах як Тель-Авіва, так і Києва.

“155-мм снаряди – те, що співпадає для обох країн. Але це єдина площина, де потреби співпадають. І за нашою оцінкою, ми не матимемо проблем, щоб постачати це озброєння обом країнам”, – заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Пакет, який очікується в середу – вже 49-й випадок використання президентських повноважень переспрямувати зброю із запасів США українському війську.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько 44 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація в американській пресі, що Пентагон планує надіслати до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів, які були призначені для України з американських запасів надзвичайних ситуацій кілька місяців тому.

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